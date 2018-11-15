15 ноября во Львове заговорили о возможном повышении тарифов на проезд в маршрутках с 5 до 8 гривен. Проект решения исполнительного комитета об этом был опубликован на сайте мэрии.

В пояснительной записке пояснялось, что управление транспорта выносит на рассмотрение исполкома вопрос о повышении стоимости проезда, так как подорожали топливо и запчасти, выросли зарплаты.

Однако после появления данной информации в горсовете поспешили опровергнуть информацию о повышении стоимости проезда. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба мэрии.

"Управление транспорта действовало по протоколу, поэтому обнародовало проект решения для обсуждения под давлением частных перевозчиков, которые угрожают остановкой всего транспорта. На сегодня город покупает автобусы, увеличивает долю перевозок коммунальным транспортом. Тариф 5 гривен! О поднятии речь не идет", - заявил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Андрей Белый.

Напомним, жители Тернополя перекрыли дорогу в центре города из-за высоких цен на проезд.

Между тем, в Полтаве снизили тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах.