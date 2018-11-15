В среду, 14 ноября, один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков компания "PepsiCo Украина" начала проект по локализации производства чипсов ТМ Lay's на действующем производственном комплексе в Николаевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Запустить производство чипсов планируют к середине 2019 года на существующем заводе в Николаевской области. На нем же производятся сухарики "Хрусteam", соки "Садочок", детское питание "Агуша", а также осуществляется первичная переработка сезонных овощей и фруктов.

"PepsiCo стремится к максимальной локализации производства и использованию сырья местных поставщиков в странах своего присутствия. Сегодня мы ведем подготовку к установке первой линии по производству картофельных чипсов, а также внедряем собственную агропрограмму", - отметила гендиректор "PepsiСo Украина" Ирина Козлова.

В рамках этой программы планируют обеспечивать хозяйства-поставщики картофеля семенной базой, проводить обучающие семинары и тренинги, а также предоставлять круглогодичную поддержку агро-командой. Всего в год планируется производить около 40-60 тыс тонн картофеля особых "чипсовых" сортов.

Также компания планирует расширить производство сухариков "Хрусteam" за счет установки второй линии. Мощность новых линий и объем инвестиций компания не разглашает. На данный момент PepsiCo производит чипсы под ТМ Lay's в Польше.

Ранее PepsiCo отмечала, что в Украине есть значительные объемы необходимого сырья и достаточно высокий профессионализм картофелеводческих хозяйств, чтобы начать делать местные чипсы Lay's.

PepsiCo в Украине принадлежат пять предприятий: завод по переработке фруктов, овощей и производству соков (Николаевская обл.); завод по производству соков, газированных напитков и холодного чая (Николаевская обл.), Харьковский молочный комбинат; Киевский молочный завод, где также находится предприятие по производству детского питания "Агуша", запущенное в 2012 году.

Брендами компании в Украине являются: "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Слов'яночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Ессентуки", "Аква минерале", Lay's "ХрусTeam", "Чудо", "Машенька", "Смачненький" и "Ромол".

Как сообщала "Страна", в Калифорнии мужчина отравился чипсами с опасной бактерией. Департамент здравоохранения штата Калифорния подтвердил, что по результатам экспертизы в пачках кукурузных чипсов, изъятых с заправки, была обнаружена бактерия, провоцирующая ботулизм.

Отметим, что Супрун предложила лечить больное горло мороженым.