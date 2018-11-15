Власть не имеет права решать за граждан, дарить или не дарить женщинам букеты на 8 Марта. Об этом заявил бывший министр транспорта Евгений Червоненко в эфире политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

"Отношение к женщинам не зависит от Вятровичей (Владимир Вятрович – директор Украинского института нацпамяти, - Прим. Ред.) и прочих. Это человек, который ничего не сделал - ни WhatsApp, ни Viber, ни рабочие места. Какое право он имеет мне навязывать свое мнение? Какое право власть имеет вякать и назначать праздники, если все, за счет чего они живут и воруют, построено не ими, а теми, при ком было 8 Марта", - высказался он.

Червоненко подчеркнул, что правительство не имеет права поднимать такие вопросы, когда в Украине "холодные города", люди "теряют человеческий облик" и наша страна "скоро выйдет на первое место по туберкулезу. "Они нам, как умалишенным, кидают вопрос: восьмое-не восьмое. Да все нормальные мужики с эрекцией пойдут поздравлять своих женщин, потому что Вятрович - это не повод для разговоров… Он просто тратит два миллиона денег", - добавил экс-министр.

Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович озвучил новую концепцию 8 марта: борьба за права женщин и никаких "тортиков и букетиков".

Также мы писали что, Вятрович предлагает перенести выходной с 9 на 8 мая.