Генеральный прокуратур Саудовской Аравии потребует смертной казни для пятерых из 11 обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом в четверг, 15 ноября, заявили в пресс-службе саудовского ведомства, передает Reuters.

"Генеральный прокурор Саудовской Аравии сообщил, что будет требовать смертной казни для пятерых из 11 подозреваемых, которым предъявлены обвинения в убийстве известного журналиста Джамаля Хашогги", - говорится в публикации.

Как сообщала "Страна", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийцей журналиста Джамаля Хашогги является один из 18 задержанных человек в Саудовской Аравии.

Отметим, что спецслужбы Великобритании были в курсе планов саудитом похитить журналиста Джамаля Хашогги. Ссылаясь на источник, близкий к Хашогги, британское издание Daily Express. пишет, что журналист собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. По данным источника, они встречались за неделю до инцидента, и Джамаль Хашогги выглядел озабоченным и взволнованным.