Чиновница из Государственной фискальной службы заявила о том, что вечером 14 ноября она стала жертвой карманников, которые обокрали ее в Печерском районе Киева. Об этом "Стране" стало известно от информированных источников в правоохранительных органах.

Сообщается, что вечером 14 ноября в полицию поступило заявление от Дарьи Косич, которая, по данным электронной декларации, является главным госинспектором ГФС. Чиновница заявила, что из кармана ее верхней одежды кто-то выкрал служебное удостоверение сотрудника ГФС и 500 гривен, когда она находилась на бульваре Леси Украинки, напротив Чайханы. Сотрудница фискальной службы не смогла вспомнить, кто в этот момент был рядом с ней и дать полиции описание виртуозных щипачей.

По факту заявления заведено уголовное дело по ч.1 ст.185 УК Украины "Кража". Учитывая место работы потерпевшей, вероятно, обворовавших ее карманников попытаются найти.

Напомним, у зама главного врача Александровской больницы из кабинета украли тысячу евро.

Также мы писали, что в центре Киева карманники вытащили кошелек с 10 тысячами у сотрудника СБУ.