В Киеве после громкой премьеры "Серенады Солнечной долины" в сентябре, необычный музыкальный спектакль зрители смогут увидеть перед зимними праздниками, 2 декабря.

Как сообщают организаторы, "сюжет по мотивам оскароносной голливудской комедии знаком многим, но лучшие актеры страны, джаз-бэнд, грандиозные движущиеся декорации и уникальные костюмы создадут непередаваемую атмосферу и подарят вам абсолютно новые впечатления".

Краткий сюжет мюзикла таков. Жизнь талантливого музыканта Теда Скотта (Виталий Борисюк) перевернется с ног на голову, после приглашения сыграть вместе с оркестром на знаменитом курорте "Солнечная Долина". Музыкант споет в дуэте с великой певицей Вивьен Доун (Ольга Сумская), которая проявляет к нему особое внимание. Но в жизнь Теда также ворвется Карен (Мирослава Филиппович) - беженка из Норвегии, которая закрутит морозным вихрем эмоций всех героев спектакля. Теперь вместо репетиций Тед гоняется за Карен по снежным склонам на лыжах. Эта история- классический любовный треугольник, который непросто распутать, но хэппи энд гарантирован!

Фото: facebook.com/melamud.official

На сцене Октябрьского в этот вечер для вас будут блистать: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Мирослава Филиппович, Владимир Горянский, Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло.

Режиссером постановки стал Семен Горов, известный своими сверхпопулярными телемюзиклами "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Сорочинская ярмарка" и "Безумный день или Женитьба Фигаро". Также над спектаклем работали известная украинская художница Маша Шубина и дизайнер Любава Сокол. Продюсером выступил известный бизнесмен Александр Меламуд.

Билеты можно купить по ссылкам:

https://concert.ua/ru/booking/serenada-solnechnoi-doliny

https://kontramarka.ua/ru/event/serenada-solnecnoj-doliny-49695-68211.html

https://parter.ua/ua/event/kontserty/hastroli_teatriv/serenada_solnechnoi_dolyny_olha_sumskaia__vytalyi_borysiuk.html

https://kiev.karabas.com/serenada-solnechnoj-doliny-2

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве готовят премьеру спектакля о драконе со Ступкой, Меламудом и Корогодским.

Также мы писали о том, что бизнесмен Александр Меламуд открывает в Киеве театр своего имени.