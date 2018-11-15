Сегодня, 15 ноября, научный совет Украинского государственного института культурного наследия Минкульта обсуждает проект реставрации Красного корпуса КНУ им. Шевченко. Об этом сообщила руководительница Центра культуры и искусств Киево-Могилянской академии Владислава Осьмак на своей странице в Facebook.

По ее словам, указанный проект предусматривает, в том числе, перекрашивание Красного корпуса в желтый цвет.

"Что корпус - памятник и никаким изменениям не подлежит, ГАП знает наверняка - человек с опытом работы в Укрниипроектреставрация и ученой степенью", - подчеркивает Владислава Осьмак.

Отметим, что Красный корпус университета им. Т.Г. Шевченко строился в течение 1837-43 годов по проекту и под руководством архитектора Викентия Беретти, а после его смерти – под надзором сына Александра.

Между тем, существует версия, согласно которой изначально корпус был белым. Правда, ее подтверждает только акварель художника Михаила Сажина (1814-85), созданная в 1840-ых годах.

Фото: the-city.kiev.ua

Фото: Википедия

Скриншот: Facebook/ Владислава Осьмак

Напомним, Эйфелеву башню могут перекрасить в первоначальный красный цвет.

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