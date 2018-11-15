В Великобритании министр по вопросам труда и пенсий Эстер Маквей написала заявление об отставке из-за содержания соглашения о выходе королевства из ЕС (Брекзите). Она уже сообщила о таком решении главе правительства Британии Терезе Мэй.

Об этом в четверг, 15 ноября, чиновница сообщила на своей странице в твиттере. По словам Маквей, утром она сообщила премьер-министру, что уходит из правительства Великобритании.

В заявлении она указала, что соглашение о Brexit, которое британский премьер-министр Тереза Мэй представила на заседании правительства накануне, не соответствует результатам референдума 2016 года.

Макви подчеркнула, что представленный документ не соответствует воле британского народа и не сможет обеспечить "правильный результат" для будущего страны.

Накануне британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. 15 ноября ушел в отставку министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

Фото: twitter.com/EstherMcVey1

Как сообщала "Страна", первым в ноябре из Брекзита в отставку подал министр транспорта Великобритании Джо Джонсон. Ему также не понравилось содержание соглашения о выходе Великобритании из ЕС. В частности, Джонсон раскритиковал предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией и сохранение за ЕС права вето на возможность выхода Британии из ЕС.

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