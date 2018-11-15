В Messenger компании Facebook появилась функция, позволяющая пользователям удалять отправленные сообщения. Об этом сообщает TechCrunch.

Использовать нововведением уже могут пользователи мессенджера в нескольких странах. Удалить сообщение в Messenger уже могут обладатели гаджетов на iOS и Android из Польши, Боливии, Колумбии и Литвы.

В Facebook утверждают, что разработчики работают максимально продуктивно, чтобы обновление появилось во всех странах. С помощью новой функции можно будет удалить уже отправленное текстовое или фото сообщение. Но возможность будет действовать только для новых сообщений, со времени отправления которых прошло не больше десяти минут.

Фото: techcrunch.com

Ранее "Страна" сообщала, что Facebook обновил сервис Messenger.

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