Facebook позволил удалять сообщения в своем Messenger
В Messenger компании Facebook появилась функция, позволяющая пользователям удалять отправленные сообщения. Об этом сообщает TechCrunch.
Использовать нововведением уже могут пользователи мессенджера в нескольких странах. Удалить сообщение в Messenger уже могут обладатели гаджетов на iOS и Android из Польши, Боливии, Колумбии и Литвы.
В Facebook утверждают, что разработчики работают максимально продуктивно, чтобы обновление появилось во всех странах. С помощью новой функции можно будет удалить уже отправленное текстовое или фото сообщение. Но возможность будет действовать только для новых сообщений, со времени отправления которых прошло не больше десяти минут.
Фото: techcrunch.com
Ранее "Страна" сообщала, что Facebook обновил сервис Messenger.
Также мы писали, что блогер рассказал, как защитится от бана и взлома аккаунта в Facebook.