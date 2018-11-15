С приближением выборы расходы на рекламу парламентских партий существенно возросли. Больше других потратила "Батькивщина", меньше всех - Радикальная партия Ляшко и "Оппозиционный блок". Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

В первом квартале этого года политсилы в совокупности потратили на рекламу 85 миллионов гривен, во втором квартале - 150 миллионов, а в третьем - 201 миллион на всех.

С огромным отрывом по расходам средств лидирует "Батькивщина". Политсила израсходовала на пиар 80 миллионов.

Дальше траты парламентских партий на рекламу распределились так:

38 миллионов - "Самопомощь",

33 миллиона - БПП "Солидарность",

22 миллиона - Народный фронт,

12 миллионов - Радикальная партия Олега Ляшко,

12 миллионов - "Оппозиционный блок".

КИУ отмечает, что официально БПП и Оппоблок не расходовали средства на избирательную кампанию, а перечисляли средства в свои ячейки в регионы. Также указывается, что 99% расходов БПП, Оппоблока, РПЛ и НФ было осуществлено за деньги, полученные из госбюджета. Это же касается 92% расходов "Самопомощи" и 6% расходов "Батькивщины".

Ранее Комитет избирателей Украины сообщал, что большая часть средств, потраченных политикой во главе с Тимошенко на рекламу - это деньги, которые вносили физические лица. Причем таким образом, чтобы избежать специальной финансовой проверки.

Сегодня в ЦИК выступили с заявлением, что реклама потенциальных кандидатов в президенты сейчас является незаконной.

Политики на самом деле уже развернули активную пиар-деятельность. Для чего Ляшко позирует в фартуке на голое тело, кто приписал проституток к Таруте и кого троллит Яценюк? На эти и другие вопросы о рекламе потенциальных кандидатов в президенты ответила Олеся Медведева в видеоблоге Ясно.Понятно:

Ранее мы опубликовали уже две фотоистории с рекламой потенциальных кандидатов в президенты. С нашей первой подборкой рекламы, где политики указывали горячие линии, внедряли кальку с Трампа и взаимный плагиат, можно ознакомиться здесь. Со второй, где писали кто праздники, хлеб и песни, - здесь.

Также мы рассказывали, как накануне выборов власть экономит на своей рекламе и "топит" чужую.