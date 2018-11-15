В адрес замначальника Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко, который недавно стал участником громкого секс-скандала, когда студентка обвинила его в домогательствах и угрозах, появились новые обвинения, связанные с его фиктивным разводом. Об этом сообщил журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.

По его словам, Александр Варченко фиктивно расторг брак со своей женой Ольгой, чтобы бесплатно получить квартиру от МВД. Кроме того, по данным Василия Крутчака, после развода он ездит на автомобиле, который зарегистрирован на Ольгу Варченко.

"... Вчера занес в ГПУ письменное заявление, в котором изложил информацию об Александре Варченко и его преступлениях. Юрий Витальевич, буду благодарным, если орган, который вы возглавляете, подробно разберется с моей информацией, которая изложена в письменном заявлении", - написал журналист в посте, адресованном генпрокурору Луценко.

Скриншот, фото: Facebook/ Vasyl Krutchak

Напомним, к секс-скандалу с мужем замдиректора "украинского ФБР" может быть причастно Управление госохраны.

Также мы публиковали видеоблог Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" о том, почему студентка Бурейко обвинила Варченко в домогательствах и как от этого пострадает "украинское ФБР".