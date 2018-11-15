Снайпер Национальной гвардии задержан по подозрению в убийстве активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Суд принял решение об аресте в качестве меры пресечения.

Об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах, передают Украинские новости. Снайпер был задержан в конце октября. Также сообщается, что в начале ноября он был арестован судом на 60 суток.

По словам источника, следствие установило, что 20 февраля 2014 года командующий Внутренних войск Станислав Шуляк направил на ул. Институтскую группу снайперов "Омега" в помощь спецроте "Беркута".

Командир отдельного отряда специального назначения по борьбе с терроризмом 14-й бригады специального назначения управления Северного территориального командования Внутренних войск разместил снайперские группы на территории клуба Кабинета Министров Украины.

Заявляется, что в 11:28 подозреваемый выстрелил из своей снайперской винтовки "ТS.М308", оснащенной оптическим прицелом, в активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко, который в группе вместе с другими безоружными митингующими находились перед "снежной баррикадой" на ул. Институтской и никоим образом не представлял опасности работникам милиции. В результате ранения активист погиб.

31 октября 2018 года после проведенных экспертиз и исследований снайпер "Омеги", действующий военнослужащий Нацгвардии, был задержан по месту проживания. Суд арестовал его на 60 суток.

Ему предъявлено подозрение по п.п. 5, 12 ч.2 ст.115 (совершение умышленного убийства, осуществленное способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти и служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Как сообщала "Страна", от инфаркта умер один из стрелявших по Беркуту на Евромайдане.

Отметим, что врач Евромайдана нардеп Ольга Богомолец признала, что ситуация сегодня намного хуже, чем была при Януковиче. А один из грузинских снайперов назвал Пашинского и Парасюка причастными к убийствам на Майдане.