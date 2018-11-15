Легендарный ямайский легкоатлет, многократный чемпион мира и Олимпийских игр, Человек-молния Усэйн Болт заявил, что не теряет надежду стать профессиональным футболистом и что ему все-равно, когда над ним кое-кто смеется.

Об этом он рассказал в интервью каналу Sky Sports.

"Я привык к тому, что люди могут говорить все. Когда я начинал заниматься легкой атлетикой, люди плохо относились ко мне, но я сумел опровергнуть их мнение. Я хочу стать футболистом и смеюсь над критикой. Я общался с Погба и Стерлингом (первый играет в Манчестер Юнайтед, а второй в Манчестер Сити - Прим.Ред.), они порадовались моему желанию стать футболистом. Дело вовсе не в деньгах, так как это является моей мечтой", - рассказал Болт.

Напомним, что ранее Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс". В одном из матчей он отметился дублем. Впрочем, вскоре ямаец покинул клуб, не сумев договориться с ним по условиям контракта.

Скептикам не стоит забывать, что Усэйн Болт единственный в мире атлет, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016).