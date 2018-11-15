Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что СМИ могут освещать нарушения сепаратистов из так называемой "ДНР/ЛНР", но информационно поддерживать страну-агрессора - это преступление. Об этом Турчинов сказал в четверг, 15 ноября, сообщает телеканал "112 Украина".

В ответ на вопрос о возможном введении санкций против телеканала "112 Украина" Турчинов сказал: "Не готов я прокомментировать. Сейчас готовится пакет. Когда он будет готов - я проинформирую."

На вопрос, можно ли СМИ называть террористами, если они освещают действия террористических организаций, секретарь СНБО ответил: "Когда СМИ поддерживают террористов, то согласно украинскому законодательству это включается в информационную поддержку терроризма как составляющая террористической деятельности. Поэтому освещать преступления – это одно дело, а информационно поддерживать страну-агрессора и террористические организации – это совсем другой вопрос, и согласно украинскому законодательству это серьезное правонарушение".

Кроме того, Александр Турчинов высказался в поддержку недавно зарегистрированного в парламенте законопроекта № 9275 "О защите информационного пространства". "Я считаю, чтобы не было злоупотреблений, очень многие боятся, что исполнительная власть может наступать на свободу слова, именно поэтому я думаю, что такой предохранитель, что вопрос, который касается СМИ, включение их в санкционный список или тех структур, которые их обеспечивают – это должна быть исключительно компетенция ВР", - отметил секретарь Совета нацбезопасности.

Он добавил, что считает логичным введение такого "предохранителя" - "чтобы не было злоупотреблений на уровне исполнительной власти, силовых структур и чтобы всегда можно было отличить информационную безопасность и свободу слова".

Отметим, что несколько дней назад председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что обсуждаемые законопроект №9275 ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного пространства") угрожает работе независимых украинских СМИ. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"В парламенте - очередная атака на украинские СМИ! Под лозунгами "защиты информационного пространства" предлагают утвердить закон, который будет оправдывать санкции - блокировку украинских телеканалов. Замкнутый цикл - размывание формулировок по определению терроризма, цепляние на украинские медиа ярлыков "пособников террористов", политическое голосования в Верховной Раде и - применение Нацсоветом закона "О санкциях", - написал он.

При этом Томиленко подчеркивает, что если четыре года назад подобные меры были оправданы войной на Донбассе, то на сегодняшний момент такой закон предназначен для защиты своих политических интересов. "И если в августе 2014 года общество поддерживало этот закон как естественный способ защиты Украины от агрессии "иностранного государства", то сейчас нардепы санкции превращают в средство защиты своих политических интересов и оружие против украинцев, которые критикуют власть!" - возмутился глава НСЖУ.

Ранее "Страна" сообщала, что Раде захотели принять закон, оправдывающий санкции против СМИ.

Также мы писали о том, что депутаты просят Конституционный суд рассмотреть законность санкций против телеканалов 112 и NewsOne.