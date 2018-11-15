Бывший директор спортивно-развлекательного клуба Петра Порошенко "5 элемент" Олег Ольховой стал основным владельцем одного из главных получателей лицензий на добычу газа в Украине ООО "Аркона Газ-Энергия". Об этом со ссылкой на Единый реестр юридических лиц сообщают "Наші гроші".

Так, ему принадлежат 49,5% уставного капитала фирмы. До этого их владельцем был оффшор "Universal". Отметим, что, кроме этого, Ольховой является владельцем ряда юрлиц, основной специализацией которых является розничная торговля (ООО "Ритейлерс групп" в Харькове, ООО "Ритейл инкорп" в Черновцах, ООО "Ришон ДФ" в Виннице, ООО "Новый стиль для жизни" в Киеве).

А в 2004 году он был директором спортивно-развлекательного клуба "5 элемент", официальным бенефициарами которого являются президент Украины Петр Порошенко и нардеп от БПП Игорь Кононенко. Также журнал "Компаньон" называл его ранее совладельцем боулинг-клубов "Strike" и "Витамин".

Кроме Ольхового долями в уставных капитале "Арконы газ-энергия" также обладают Игорь Мычко (22,75%), Александр Нещотний (22,75%) и Алексей Гребенченко (5%), который, по данным программы "Схемы", в начале 2000-х годов работал в ОАО "Укропткульттовары", конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Петр Порошенко.

Напомним, журналисты показали, как из банка Януковича через банк Порошенко вывели почти 2 млрд.

Также мы писали о том, как работает схема по скупке гособлигаций, на которых Порошенко заработал за две недели почти 35 млн.