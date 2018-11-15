В четверг, 15 ноября, около 17:00 в селе Качалы, Бородянского района Киевской области 37-летний водитель Opel Vectra на латвийских еврономерах сбил двоих детей, которые шли по обочине дороги.

За рулем находился житель города Буча в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в его крови в момент задержания составляло 2,4 промилле. Его задержали в соседнем селе спустя пару часов после ДТП. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

На месте ДТП были найдены фрагменты авто и спустя несколько часов его обнаружили на трассе Киев-Ковель. Opel Vectra с номерами еврорегистрации попытался скрыться от полиции, но был задержан в селе Немешаево. За рулем находился 37-летний мужчина, в крови которого обнаружили 2,4 промилле алкоголя.

В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимации. Ее 8-летний брат также находится в больнице, у него перелом ноги.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю, который признался в содеянном. Продолжается следствие.

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Фото: kv.npu.gov.ua

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