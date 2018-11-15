В Москве разгорается неприятный скандал накануне товарищеского матча между сборными Германии и России, которые должны выйти на поле сегодня 15 ноября. Для россиян матч будет выездным и пройдет он в Лейпциге на "Ред Булл Арена".

Первый канал российского ТВ выпустил видеопревью к игре, в котором предстоящий поединок сравнивают с Ледовым побоищем на Чудском озере, и используют кадры из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", рассказывающего о победе новгородского князя в битве с рыцарями Ливонского ордена в 1242 году.

Скриншот видео Первого канала

Депутат Госдумы и заместитель председателя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов уже официально попросил проверить этот видеоролик на предмет "разжигания межнациональной розни", передает Sports со ссылкой на Р-Спорт.

"Представляется, что анонс футбольного матча между сборной России и сборной Германии, который состоится 15 ноября, появившийся на сайте Первого канала, может восприниматься не совсем однозначно.

Так, матч между сборными двух стран - это, прежде всего, спортивное, товарищеское мероприятие, и проведение аналогии с историческими событиями серьезно искажает спортивные цели и ценности, создает предпосылки для конфликтной ситуации вокруг матча", - говорится в депутатском запросе Нилова на имя заместителя председателя правительства РФ Константина Чуйченко.

По мнению депутата, важнейшее по исторической значимости событие и великое произведение кинематографа "не могут произвольно использоваться сугубо в рекламных целях".

"Исходя из вышеизложенного, прошу вас проверить указанный видеоматериал на предмет нарушений как норм законодательства, предусматривающих запрет разжигания межнациональной розни, так и нарушения норм общественной безопасности, морально-этических норм", - говорится в тексте запроса.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 ноября сборная Украины поздравила Цыганкова с днем рождения и улетела в Словакию на матч Лиги наций.

Также мы рассказывали, что УЕФА может исключить ПСЖ из Лиги чемпионов за нарушение принципа фэйр-плей.