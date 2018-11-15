Генеральная прокуратура сообщила о подозрении сотруднику Национального антикоррупционного бюро по делу о потасовке между спецназом бюро и сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая произошла 19 сентября. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишут Украинские новости.

"Насколько я знаю, то одному НАБУшнику сообщили уже о подозрении по этому делу", - сказал он. Собеседник напомнил, что ранее на допрос по делу вызвали охрану руководителя САП Назара Холодницкого и водителя Антикоррупционной прокуратуры.

Ранее "Страна" сообщала, что охрану и водителя главы Холодницкого вызвали на допрос в ГПУ из-за сентябрьской драки.

Также мы писали о том, что во время драки САП и НАБУ машина едва не переехала человека.