Сотрудники центра "Миротворец" посчитали агрессивным и противоречащим принципам свободы слова заявление спикера МИД Германии с призывом к украинским властям осудить деятельность сайта и удалить его. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на "Миротворце".

"Мы удивлены тем, что ваше заявление в буквальном смысле соответствует заявлениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, которая является оккупантом, и финансируемых ею пророссийских террористических организаций", - сказано в заявлении, адресованным спикеру МИД и опубликованном на немецком языке.

Также в сообщении подчеркнуто, что выступление касаемо сайта "Миротворца" было сделано пресс-секретарем МИД Германии после того, как "председатель правления российской компании "Роснефть" и член-корреспондент Российской академии наук Герхард Шредер публично поддержали российскую агрессию против Украины".

"Рассмотрим тон, риторику и требования пресс-секретаря МИД Германии как попытку уничтожить доказательства российской агрессии против украинского народа...", - говорится в заявлении.

Отметим, что сайт "Миротворец" 9 ноября добавил в свою базу данных экс-канцлера Германии Шредера, обвинив его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "манипуляции общественно значимой информацией" и "антиукраинской пропаганде".

Напомним также, что в НСЖУ заявили, что обудсмен не желает влиять на сайт "Миротворец", который помогает запугивать журналистов.