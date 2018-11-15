Известный украинский армрестлер Олег Жох 14 ноября впал в кому после жуткой аварии, которая вчера произошла в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп. Как сообщает сообщество Армрестлинг ВКонтакте, у Жоха перелом левой руки в двух местах, подтвердилась гематома на голове и сильные ушибы легких. На завтра назначено повторное МРТ.

По информации UA:Рівне, Жох находится в отделении нейрохирургического отделения Ровенской городской больницы. Состояние спортсмена стабильно тяжелое.

Напомним, во время страшного ДТП погибли победитель международных соревнований по армрестлингу Андрей Пушкарь, а также отец Олега Жоха. "Известно, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области", - говорится в сообщении полиции.

Фото: rv.npu.gov.ua

Олег Жох - украинский армрестлер, действующий чемпион мира по армспорту на левую руку в весовой категории до 70 кг, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Украины.

Фото: meta.ua

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