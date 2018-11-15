Зима в Украине будет аномально теплой, а на Новый год и Рождество не стоит ждать зимней сказки. Такой прогноз дали украинские метеорологи, сообщает "Украинская правда".

Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух, в большинстве регионов страны в декабре и январе среднемесячная температура будет плюсовой.

Например, на севере Украины (в Сумской и Черниговской областях) в декабре средняя температура ожидается на уровне +3...+4. А на юге страны и в Закарпатье, где традиционно немного теплее, чем в других регионах, до +6..+7.

Январь, по прогнозам, будет еще теплее. Температура в этом месяце ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы и тоже будет плюсовой. Небольшой мороз до -1 прогнозируют в Черниговской и Сумской областях. На юге - до+5 и выше.

Что касается Нового года и Рождества, то еще рано прогнозировать пойдет ли снег на праздники. Но при ожидаемой плюсовой температуре, если осадки и будут, то на юге в виде дождя, а на севере - в виде мокрого снега.

Напомним, что первый снег в Киеве пошел 14 ноября, пользователи соцсетей опубликовали видео и фото заснеженного города, а в городе образовались пробки и произошли более трех сотен ДТП.

Также мы писали, что украинские синоптики прогнозируют теплую и дождливую зиму в 2019 году, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза. В целом ожидается, что эта зима может быть на два градуса теплее, чем в течение последних 30 лет. Средняя температура за сезон может колебаться за зиму от +2 до -3 градусов. А осадки будут преимущественно в виде дождя и мокрого снега.