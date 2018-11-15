В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что слежку за синагогой в Киеве, в которой обвинил Бюро главный раввин Украины, вели не его агенты, а представители другого правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Заявление было сделано после появления видеозаписи, на которой якобы запечатлен момент слежки.

"Бюро изучило видеозапись, обнародованную в сети интернет, и установило, кто именно зафиксирован на ней. Лица, которые СМИ назвали "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа", - сказано в сообщении.

В НАБУ уверяют, что само Бюро никаких подобных действий не вело, однако не называют, какое именно ведомство было рассекречено во время изучения видеозаписи "для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины".

Видео: YouTube/ ІНФОРМАТОР

Напомним, СМИ назвали имя нардепа, которого НАБУ могло прослушивать в Синагоге. По данным источников "Украинских новостей", в Синагоге могли прослушивать депутата Верховной Рады Георгия Логвинского ("Народный фронт").

Также мы писали, что в НАБУ сразу же после обвинений открестились от слежки за Синагогой в Киеве.