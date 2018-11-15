За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине произошло 1358 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 96 человек, 11 погибли. Так в одном из ДТП, на крутой улице Киева из-за снега и гололеда столкнулись шесть авто. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в четверг, 15 ноября.

"За минувшие сутки имеем страшную статистику. Из-за погодных условий, невнимательность, небрежность и других причин на дорогах страны произошло 1358 ДТП", - говорится в сообщении.

Изображение: facebook.com/UA.National.Police

Как сообщала "Страна", вечером после первого снегопада улицы Киева превратились в сплошной каток.

Напомним, что в Киеве водителей просят не оставлять автомобили у дорог и улиц, чтобы не мешать убирать снег. После обильного снегопада в Киеве пошел ледяной дождь, непогода принесла на дороги Киева уже почти три сотни ДТП.