Отказ Вадима Рабиновича быть кандидатом от оппозиционных сил заслуживает уважения. Об этом в эфире 112 заявил Юрий Бойко.

"Я считаю, что сегодня Вадим Рабинович показал пример, как можно переступить через политические и личные амбиции, и его решение вызывает уважение", - сказал сопредседатель "Оппозиционного блока".

Таким образом политик прокомментировал решение лидера "За життя", которое Рабинович озвучил сегодня.

Бойко отметил, что претендентов на единого кандидата от оппозиционных сил несколько и стратегический совет оценит их всех.

Также лидер "Оппозиционного блока" сообщил, что 19 ноября начинается формализация переговоров с другими политическими силами о присоединении к "Оппозиционной платформе".

"Я думаю, что некорректно говорить об этих силах. Думаю, они с понедельника выступят сами", - сказал Бойко. Ранее он заявлял, что речь идет о пяти партиях.

Оценивая шансы на победу в президентских и парламентских выборах, Бойко сказал: "Нацелены на победу".

Напомним, 9 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя". Политики договорились консолидировать силы и на президентских, и на парламентских выборах.

Тогда стало известно, что имя политика, который представит объединенную оппозицию на выборах президента, будет озвучено до конца ноября, то есть в ближайшие две недели.

Выдвижение единого кандидата от юго-востока - одна из главных интриг выборов, которая может помешать действующему президенту выйти во второй тур. Социологи отмечают, что если единым кандидатом станет Юрий Бойко, за него проголосовали бы 14% респондентов, за Тимошенко - 15,5%. Другие кандидаты, в том числе действующий президент Порошенко, набрали бы меньше 10%.

Почему произошло создание оппозиционной платформы, как выдвижение единого кандидата от юго-востока повлияет на предвыборный расклад, действительно ли объединятся все кандидаты от юго-востока - ответы на эти и другие вопросы в материале "Страны".