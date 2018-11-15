Объединительный собор по созданию автокефальной церкви могут провести в "Украинском доме". Об этом "Стране" сказал архиепископ Климент, глава Информационно-просветительского отдела УПЦ.

"Это здание и исторически, и по современному антуражу наиболее точно соответствует такому мероприятию. Как видим, оно притягивает к себе сторонников автокефалии, так, что они даже по ночам там собираются", - отметил он.

Он подчеркивает, что "этот псевдособор, как и вся эта затея с томосами к церковной жизни никакого отношения не имеет". "Его инициаторы не собираются говорить о том, как лучше украинскому народу исполнять Христовы заповеди, как бы больше всем нам молиться, соблюдать христианские посты по примеру наших благочестивых предков. Не слышно, что бы организаторы собора переживали за сохранение христианского отношения к семье. Не собираются там и о проповеди Евангелия среди молодежи говорить, требовать от государства, чтобы в конце концов Евангелие стало неотъемлемой частью образовательной программы, как это в развитых странах принято. Этого всего там не будет", - считает он.

По мнению архиепископа Климента, там будут делить кресла и титулы. "На этом мероприятии под бурные овации отдадут Турции те древние украинские храмы, которые еще не отдали. Организаторы всего этого озадачены целью отнять у исконной украинской Церкви ее названое, чтобы потом по хорошо апробированной в бизнесе схеме обворовать ее и присвоить ее храмы и монастыри. Они подскажут кому надо, какие законы принимать, чтобы нашу Церковь ликвидировать, и, тем самым, миллионы ее прихожан - граждан Украины, лишить фундаментального права на свободу совести", - сообщил он.

Архиепископ говорит, что "все это не ново". "Методички по этому подробно составил товарищ Ленин, идол которого стоял посреди "Украинского дома". Поэтому, логично, что и "Объединительный собор" там пройдет весьма успешно", - резюмировал архиепископ Климент.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко проводит встречу с тремя иерархами УПЦ МП в Украинском доме.

Также мы писали о том, что УПЦ МП отказалась участвовать в создании автокефалии.