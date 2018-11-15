Двое министров Великобритании подали в отставку из-за Brexit
Министры Великобритании по вопросам выхода из Европейского союза Доминик Рааб и по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара подали в отставку из-за Brexit. Об этом они сообщили на своих страницах в Twitter.
"Я не могу поддержать соглашение о Brexit, согласованное с ЕС. Я не могу поддержать это соглашение по двум причинам. Во-первых, я считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет очень серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из ЕС", - написал Шейлеш Вара.
Фото: news.ru
Скриншот: Twitter/ Shailesh Vara
"Сегодня я подал в отставку с должности министра по вопросам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашего сотрудничества с ЕС", - написал, в свою очередь Доминик Рааб.
В заявлении он подчеркнул, что регулирующий режим, который предложен для Северной Ирландии, угрожает целостности Великобритании.
Фото: Facebook/DominicRaabMP
Скриншот: Twitter/ Dominic Raab
Напомним, Кабинет министров Великобритании проголосовал за выход из Европейского Союза 14 ноября.
Также мы писали, что в Лондоне ждут окончательного соглашения с Европейским Союзом по Brexit до 21 ноября.