Задолго до начала избирательной кампании во всех регионах Украины потенциальные кандидаты в президенты начали агитацию, что является незаконным. Это следует из заявления ЦИК, размещенном на сайте комиссии.

Согласно закону "О выборах президента", агитация начинается на следующий день после регистрации кандидата и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Поясним: регистрация кандидатов в президенты начинается 31 декабря этого года. Соответственно, если кандидаты успешно подадут документы в первый же день, то агитировать по закону смогут только 1 января. Завершится нынешняя кампания для всех кандидатов 29 марта 2019 года. Суббота, 30 марта, станет "днем тишины". В воскресенье, 31 марта, состоятся выборы президента Украины. С полным календарем выборов можно ознакомиться здесь.

Из заявления ЦИК следует, что уже сейчас, задолго до начала избирательной кампании, практически во всех регионах Украины можно наблюдать активизацию агитационной деятельности вероятных потенциальных кандидатов. Нередки и случаи размещения внешней рекламы, проведение социальных и благотворительных мероприятий, распространение имиджевых материалов в СМИ, проведение встреч с избирателями.

"Упомянутые акции осуществляются за пределами избирательного процесса, и как следствие, за пределами возможного контроля по соблюдению формальных требований по их проведению и финансирования", - заявили в ЦИК.

В комиссии добавили, что подобные факты не остаются без внимания гражданского общества и международных партнеров Украины и поэтому могут негативно повлиять на формирование оценки будущего избирательного процесса в целом.

"ЦИК не имеет юридических инструментов о запрете досрочной агитации. Но напоминает, что она является частью общественных правоотношений, которая регламентируется не юридическими, а нравственными нормами", - сказали в комиссии.

В ЦИК добавили, что такая практика, как досрочная агитация, может привести к нарушению принципа равенства.

В комиссии призвали всех будущих участников выборов воздержаться от преждевременной агитации, неуклонно придерживаться международных стандартов проведения выборов и создать условия для проведения действительно состязательного процесса.

Политики на самом деле уже развернули активную пиар-деятельность. Для чего Ляшко позирует в фартуке на голое тело, кто приписал проституток к Таруте и кого троллит Яценюк? На эти и другие вопросы о рекламе потенциальных кандидатов в президенты ответила Олеся Медведева в видеоблоге Ясно.Понятно:

Ранее мы опубликовали уже две фотоистории с рекламой потенциальных кандидатов в президенты. С нашей первой подборкой рекламы, где политики указывали горячие линии, внедряли кальку с Трампа и взаимный плагиат, можно ознакомиться здесь. Со второй, где писали кто праздники, хлеб и песни, - здесь.

Также мы рассказывали, как накануне выборов власть экономит на своей рекламе и "топит" чужую.