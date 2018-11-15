Над французским клубом ПСЖ, где играют самый дорогой футболист мира Неймар и юная мегазвезда Киллиан Мбаппе, сгущаются грозовые тучи. Клуб может быть исключен УЕФА из Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП), передает L’Equipe.

УЕФА продолжил расследование о тратах ПСЖ после того, как были опубликованы данные Football Leaks о завышенных спонсорских выплатах.

Также УЕФА намерен еще раз изучить детали трансферов в ПСЖ нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Не исключен вариант, при котором французскому клубу придется продать одну из своих звезд, чтобы избежать санкций за нарушение правил ФФП.

За развитием событий очень внимательно следят в мадридском Реале, который готов сразу подписать и Неймара и Мбаппе.

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