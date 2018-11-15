15 ноября, на втором заседании Временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов, было принято решение о проведении ее выездного заседания в Херсоне 29-30 ноября. Об этом сообщает 112.ua.

По словам главы ВСК нардепа Борислава Березы, решение о проведении выездного заседания в эти даты было принято большинством голосов. Трое из членов комиссии воздержались.

Кроме того, во время заседания начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук объявил о том, что в отчете правоохранителей будет разглашена тайна следствия по делу об убийстве Гандзюк.

Поэтому комиссия не может проводить заседание в открытом режиме, так как нарушается статья 307 Криминально-процессуального кодекса о неразглашении тайны следствия. В связи с этим Береза объявил о переводе заседания в закрытый режим.

Отметим, что ранее стало известно, что на заседание явились не все члены ВСК. В частности, не было председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, председателя областной государственной администрации Херсона Андрея Гордеева. Поэтому в следующий раз представители комиссии поедут в Херсон и заслушают их там. Кроме того, речь ранее шла о том, что, по версии активистов, именно среди представителей власти есть заказчики нападения.

Напомним, по данным активистов, убийство Гандзюк заказал не один человек и за сумму намного большую, чем $5 тысяч.

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