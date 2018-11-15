Врачи не смогли спасти 41-летнюю жительницу Беляевского района, которая получила травмы после того, как выпала из маршрутки № 84 Нати – Одесса. Об этом изданию Думская сообщили в Одесской областной клинической больнице, где скончалась пострадавшая.

Женщина все это время находилась в коме (в результате происшествия пассажирка ударилась головой и получила тяжелую черепно-мозговую травму). Издание пишет, что по данному факту полиция начала уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, 9 ноября в с. Нерубайское Одесской области из маршрутки на ходу выпала женщина – во время движения в салоне транспортного средства открылась задняя дверь.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе маршрутка с пассажирами врезалась в столб, пострадали 9 человек.

Также мы писали о том, что под Одессой маршрутка с людьми, ехавшими в Затоку, столкнулась с грузовиком и перевернулась.