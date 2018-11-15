15 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов проанонсировал новые санкции, которые, в том числе, будут введены против лиц, причастных к проведению и организации так называемых "выборов в ЛДНР" 11 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс".

Турчинов заявил, что в подготовке штрафных мер принимают участие СНБО, Верховная Рада, СБУ и Кабмин. Сам он убежден, что "это будет мощный пакет разноплановых санкций". По словам Александра Турчинова, они могут затронуть, в том числе, представителей европейских стран, которые "делали вид, что они наблюдают за противозаконными выборами на оккупированных территориях".

Также штрафные меры коснутся и украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом РФ или усиливают ее безопасность.

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин уже заявлял, что из-за выборов в "ЛДНР" на Россию наложат новые санкции.

Также мы писали, что США объявят о новых санкциях против России из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.