Сегодня, 15 ноября, сборная Украины по футболу начала день с поздравлений. Полузащитнику Динамо Виктору Цыганкову исполнился 21 год, и партнеры по сборной тепло поприветствовали именинника на завтраке.

После утренней трапезы команда оставила столичный отель "Хаятт Ридженси", взяв курс на аэропорт Борисполь, передает пресс-служба ФФУ.

Фото: Павел Кубанов, ffu.ua

В Словакию отправляются 23 игрока. К сожалению, защитник Василий Кравец защемил нерв на тренировке и выбыл из строя на 7-10 дней. Он покинул расположение сборной.

В 12.00 самолет с главной командой на борту должен вылететь из Борисполя на Братиславу. Ожидаемое время прибытия в словацкую столицу - 13.00 по местному времени. В Киеве в это время будет полдень.

Из столицы Словакии сборная автобусом преодолеет около 50 километров до Трнавы, где разместится в отеле "Холидей Инн". Завтра, 16 ноября, наша команда проведет свой заключительный матч в группе В1 Лиги наций.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Шевченко ответил на вопросы перед матчами сборной Украины со Словакией и Турцией.