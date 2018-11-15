Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на парламентских выборах осенью 2019 года. Об этом политик сообщил в эфире 112.

"Вчера согласительный совет нашего блока выдвинул мою кандидатуру как единого кандидата на президентские выборы. Президент должен решить основные вопросы нашей страны. У нас есть проблема войны и мира, и поэтому я думаю, что ключ от мира, решение всех этих проблем находится именно в нашей партии. Только у нас есть реальная возможность установить мир в стране. И поэтому я думаю, что решение такое правильное, я смог бы как президент решить эту проблему. Есть второе несчастье у нас – это экономика, это катастрофа, которая сегодня в сердцах, катастрофа на улицах сегодня. И только у нашей партии есть реальный план, как вывести страну из кризиса. Поэтом я думаю, что я тоже великолепно справился бы с этими обязанностями. Есть еще одна вещь. Сегодня раздел в сердцах раздел прошел и по православию. Сегодня раскол и здесь, и президент обязательно должен быть арбитром и в этих вопросах. Я долго думал эту ночь, и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому я, к глубокому сожалению, хочу вам сказать, что я снимаю свою кандидатуру, я не буду баллотироваться на пост президента и обращусь сегодня к нашему совету, чтобы немедленно была выдвинута новая кандидатура", - сказал он.

"Я хочу, чтобы все меня по-человечески поняли. Я обязательно возглавлю нашу партию в походе на выборах парламентских, я обязательно возглавлю список, и мы победим 200%, потому что только у нас есть какой-то разум и возможности вывести страну из кризиса. Я считаю, что я своим решением сегодня убираю проклятие каневской четверки с нашей страны", - добавил он.

Напомним, 9 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя". Политики договорились консолидировать силы и на президентских, и на парламентских выборах.

Исходя из сегодняшнего заявления можно сделать вывод, что единым кандидат от "Оппозиционной платформы" станет сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко.

Выдвижение единого кандидата от юго-востока - одна из главных интриг выборов, которая может помешать действующему президенту выйти во второй тур. Социологи отмечают, что если единым кандидатом станет Юрий Бойко, за него проголосовали бы 14% респондентов, за Тимошенко - 15,5%. Другие кандидаты, в том числе действующий президент Порошенко, набрали бы меньше 10%.

Почему произошло создание оппозиционной платформы, как выдвижение единого кандидата от юго-востока повлияет на предвыборный расклад, действительно ли объединятся все кандидаты от юго-востока - ответы на эти и другие вопросы в материале "Страны".