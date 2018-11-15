Полиция направляет дополнительные силы в город Смелу, в котором уже несколько дней нет отопления и объявлен режим ЧП, для "недопущения дестабилизации оперативной обстановки". Об этом сообщат пресс-служба полиции Черкасской области.

"В связи с осложненной ситуацией, которая сложилась в городе Смела и с целью недопущения дестабилизации оперативной обстановки в город направлен приданные силы, которые будут нацелены на патрулирование улиц города, особенно в ночное время", - говорится в сообщении. Данные меры полиция будет осуществлять в течение всего времени до стабилизации ситуации в городе.

Отмечается, что в состав дополнительных сил входят работники Шполянского, Каменского и Чигиринского отделений полиции, сотрудники Управления превентивной деятельности, батальона полиции особого назначения, кинологический центр, взрывотехническая служба и Управление патрульной полиции.

Кстати, 14 ноября жители Смелы в знак протеста против отключения отоплен я привезли и подожгли шины под зданием ПАО "Черкассыгаз". Об этом сообщается в группе "Смела-Новости" в Facebook.

Люди потребовали немедленно дать тепло в дома их города и привлечь к ответственности руководство частного предприятия "Смелаэнергоинвест", которое последние семь лет было теплопоставщиком города и после себя оставило многомиллионный долг.

"Общество Смелы шантажируют и пытаются навешать нее долги этого предприятия. Но люди никому ничего не должны, за тепло в течение всего этого времени горожане рассчитывались вовремя. – отмечает один из участников протестной акции, председатель ОО ветеранов АТО Черкасской области "Справедливость", Александр Байда. – У нас нет времени на то, чтобы судиться с кем-то. Тепло должно быть сейчас, ведь мерзнут дети, женщины, больные в больницах. Но сейчас в отопительную систему даже не набрали воды. Городской Совет же не может дать совета даже себе. Они делят портфели и делают вид, будто что-то делается для решения. А обычные граждане стали заложниками этой ситуации".

Сейчас жителей города должно обеспечивать теплом КП "Смелакомунтеплоэнерго", однако те до сих пор не заключили новых договоров на поставку газа. Председатель правления ПАО "Черкассыгаз" Сергей Буян вышел протестующим и заявил, что единственное решение, которое должна принять власть - как можно скорее заключить договоры на газоснабжение. "Тогда технически мы сможем подать газ в течение каких-то десятков часов", – объясняет Сергей Буян.

Фото: facebook.com/Смела новости Сміла - новини

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