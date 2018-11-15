Президент Украины Петр Порошенко от имени Варфоломея сделал предложение митрополиту Винницкому и Барскому Симиону стать правой рукой новоизбранного главы поместной украинской церкви. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в церковных кругах.

По данным источников, главой церкви может стать митрополит Вселенского патриархата Иов (Геча). В тоже время, как говорит источник, до сих пор непонятна позиция главы Киевского патриархата Филарета, который пока не хочет отказываться от намерений возглавить новую автокефальную церковь.

Отметим, что митрополит Симеон единственный из 83 участников не подписал Постановления Собора епископов УПЦ, который состоялся 13 ноября в Киево-Печерской лавре. Документ, среди прочего, предусматривали отказ УПЦ от участия в процессе автокефалии.

Сам Симеон утверждает, что и раньше он был сторонником автокефалии. Об этом он сказал в комментариях "Укринформу".

"Процессы, которые происходят сегодня внутри Украинской православной церкви и, в частности, принятие 13 ноября постановления архиерейского Собора – это, по моему мнению, еще одна попытка затормозить процесс предоставления автокефалии и создание поместной православной церкви в Украине. С нами или без нас – она будет создана, и мне обидно, что мы добровольно выводим себя из этого процесса, хотя могли бы, как самая большая православная церковь в Украине, которая насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать свои условия", - сказал Симеон.

Напомним, 13 ноября Петр Порошенко не пришел на Собор епископов УПЦ МП, которая проходила в Киево-Печерской лавре, а провел встречу с тремя иерархами в Украинском доме.

Также мы писали, что в УПЦ КП опровергли слухи о дате проведения Объединительного собора церквей.