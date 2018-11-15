Сегодня, 15 ноября, вступил в силу запрет правительства отключать населенные пункты от теплоснабжения. Так, официально в газете "Урядовий кур`єр" опубликовано постановление Кабмина, которым запрещено отключать теплокоммунэнерго (ТКЭ) от газа во время отопительного сезона, пишет УНН.

Кабинет Министров постановлением "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 18 июня 2014 № 217 и от 19 октября 2018 № 867" определил следующее:

1. Внести в постановления КМУ от 18 июня 2014 года № 217 "Об утверждении Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности" (Официальный вестник Украины, 2014 г., № 53, ст.1417; 2016, № 2, ст.84, № 83, ст.2337; 2017 г., № 59, ст. 1786; 2018 г., № 23, ст.799) и от 19 октября 2018 № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе фунционування рынка природного газа" изменения, которые прилагаются.

2. В абзаце первом пункта 23 Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности, утвержденного постановлением КМУ от 18 июня 2014 года № 217, цифры и слова "1 апреля 2019 года" заменить цифрами и словами "1 января 2020 года".

3. В пункте 11 Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 года № 867:

1) абзац шестой после слов "не ниже 90 процентов" дополнить словами "(в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 г. - не ниже 78 процентов, а для производителя тепловой энергии, управление имуществом которого осуществляет ФГИУ и который использует природный газ для производства тепловой и электрической энергии, в период с 16 ноября 2018 года до 1 апреля 2019 года - не ниже 60%)";

2) абзац двенадцатый после слов "не ниже 90 процентов" дополнить словами "(в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года - не ниже 78 процентов)".

Напомним, что в первой декаде ноября произошел срыв отопительного сезона в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались г. Херсон, г. Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область).

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" объяснил, почему не подписал договоры поставки газа с 22 предприятиями в девяти регионах Украины.

Также мы писали о том, что оставшиеся без отопления жители Смелы пикетируют Кабмин.