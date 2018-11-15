Дата проведения Объединительного собора православных Церквей в Украине до сих пор остается неизвестной, любая информация до официального ее объявления является недостоверной. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook.

"Разные источники, особенно средства московской дезинформации в Украине, упорно распространяют слухи о дате Собора лишь с одной целью: если по каким-то причинам именно в распространенную ими дату Собор не состоится, потому что процесс подготовки будет продолжаться - создать цунами "зрады". Эта технология с десяток раз уже была использована до сих пор. Помните? - "Синод перенесен", "представители Константинополя отказались ехать в Украину", "Томоса не будет", "украинский вопрос отложили". Поэтому не надо сеять безосновательные ожидания - чтобы потом так же безосновательно не распространялась "зрада", - написал он.

По словам епископа, официальное объявление даты Собора будет означать, что подготовительный процесс завершен. Сейчас же подготовка продолжается.

Скриншот: Facebook/ Євстратій Зоря

Напомним, УПЦ МП отказалась участвовать в создании автокефалии.

Также мы писали, что появилась информация о проведении Объединительного собора церквей в Киеве 22 ноября.