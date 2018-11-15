Сегодня, 15 ноября, в Киеве на углу улиц Большая Васильковская и Деловая произошел очередной прорыв трубы. Об этом сообщает журналист Сергей Гришин в Facebook.

Он также разместил видео с места ЧП, на котором видно, что из-за кипятка и пара на улице - плохая видимость, осложнено движение транспорта.

Видео: facebook.com

Напомним, что на Киев буквально обрушились ЧП с протекающими трубами. Так, вечером 13 ноября в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы с горячей водой с последующим провалом асфальтового покрытия. Один автомобиль частично провалился в образовавшуюся на дороге яму.

Ранее "Страна" сообщала, что при ликвидации жуткого порыва теплосети в центре Киева коммунальщики обнаружили массу других повреждений.

Также мы писали о том, что в Киеве затопило водой дворы возле жилого комплекса в Днепровском районе.