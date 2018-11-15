В ночь с 14 на 15 ноября карета скорой помощи попала в ДТП во Львове. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы местной полиции пишет Zaxіd.net.

Сообщается, что автомобиль ехал по улице Стройской, в районе автобусного завода. Водитель машины не справился с управлением и въехал в ограду подземного перехода. Инцидент произошел около 03:50. Всю бригаду врачей госпитализировали с места ДТП. Среди них - 56-летний водитель, 42-летний и 64-летний пациент.

Фото: zaxid.net

Напомним, в Николаеве на место ДТП приехали сразу две "скорых" с пьяными водителями за рулем.

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