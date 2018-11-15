Сегодня утром, 15 ноября, Киев охватит сильный туман, дальность видимости ухудшится местами до менее чем 500 метров. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что такая ситуация может продержаться 3 часа и более. Также в Укргидрометцентре предупредили о гололеде.

15 ноября в Киеве облачно, ночью и утром небольшие осадки, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем -1…+1 градус.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что из-за первого снега в Киеве общественный транспорт перешел на работу без графика.

Также мы писали о том, что Украину снег засыпал шестисантиметровым слоем, но трассы свободны.