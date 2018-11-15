Укргидрометцентр предупреждает, что на Киев надвигается мощный туман
Сегодня утром, 15 ноября, Киев охватит сильный туман, дальность видимости ухудшится местами до менее чем 500 метров. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Отмечается, что такая ситуация может продержаться 3 часа и более. Также в Укргидрометцентре предупредили о гололеде.
15 ноября в Киеве облачно, ночью и утром небольшие осадки, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем -1…+1 градус.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что из-за первого снега в Киеве общественный транспорт перешел на работу без графика.
Также мы писали о том, что Украину снег засыпал шестисантиметровым слоем, но трассы свободны.
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