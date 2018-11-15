В Харькове, где вчера, 14 ноября, местные жители блокировали движение на одной из улиц, около 200 домов остаются без отопления. Об этом сообщает 112 Украина.

Сейчас в Харькове около 200 домов без отопления. Вчера люди на полчаса вышли и заблокировали одну улицу и трамвайную остановку, чтобы привлечь внимание к проблеме. "Сейчас температура в Харькове ночью опускается до - 8… - 9 градусов.

По состоянию на 14 ноября от отопления в городе было отключено около 60 многоэтажек.

"Как нам объяснили в харьковских "Тепловых сетях", это были плановые отключения, коммунальщики ремонтировали тепломагистрали. Такая ситуация и сегодня, они нам сообщали, что будут отключать 73 дома и будут ремонтировать тепловую магистраль. Дома, которые отключали вчера, на 21:00 вчера включили", - отметила журналист канала.

Напомним, что вчера вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что отопление запущено в 99,3% объектов социальной инфраструктуры и 96,4% жилого фонда. Как сообщалось, в нескольких городах Украины возникли проблемы с теплоснабжением. В частности, в Кривом Роге (Днепропетровская область), Шепетовке (Хмельницкая область) и Смеле (Черкасская область). В Смеле и Кривом Роге из-за отсутствия отопления открыли уголовные производства.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" переложил ответственность за отключения городов от тепла на местные власти.

Также мы писали о том, что оставшиеся без отопления жители Смелы пикетируют Кабмин.