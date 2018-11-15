В Киеве утром 15 ноября, около 09.00 неизвестные бросили коктейль Молотова в Андреевскую церковь. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По спецлинии 102 в столичную полицию обратился охранник Андреевской церкви: он сообщил, что двое неизвестных бросили к входной двери церкви две стеклянные бутылки.

На место происшествия немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло. Охранники пытались задержать злоумышленников, однако они применили газовые баллончики и скрылись.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Ранее "Страна" сообщала, что у Филарета решили, что Андреевская церковь станет "посольством" Варфоломея в Киеве.