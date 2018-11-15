Вчера вечером, 14 ноября, в Берлине была перекрыта территория возле посольства РФ, расположенного на улице Унтер-ден-Линден. Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранители были вынуждены перекрыть указанную территорию, так как возле посольства был обнаружен автомобиль на польских номерах, принадлежащий мужчине, который находился в розыске и был задержан. На заднем сидении машины находился подозрительный предмет, проверка которого и повлекла за собой перекрытие улиц.

По данным сотрудников посольства, существует подозрение, что указанный мужчина является поляком, кроме того, он нездоров. Полицейские были вынуждены перекрыть улицы рядом с посольством на несколько часов, чтобы провести процедуру проверки. На месте работали саперы. Были перекрыты станции метро и городской электрички у Бранденбургских ворот. После операции на улице Унтер-ден-Линден рядом с посольством полиция заявила, что предмет безопасный.

Напомним, посольство России требует прекратить насилие над СМИ в Украине.

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