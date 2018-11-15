В Киеве с 14 ноября установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и отвода холодной и горячей воды. Соответствующие расценки утверждены Постановлением НКРЭКУ №1169, сообщает пресс-служба "Киеводоканала".

Установлены следующие тарифы:

Централизованное снабжение холодной воды - 10,092 грн с НДС за 1 куб. м ;

Централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.

Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвода холодной и горячей воды) учтено 2 тарифа.

При этом с 01.10.18 - 13.10.18 установлены такие тарифы:

Централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн / 1 куб. м.

Централизованное водоотведение - 7,936 грн / 1 куб. м.

С 14.10.18 - 31.10.18:

Централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596 / 1 куб. м.

Централизованное водоотведение - 9,504 / 1 куб. м.

Отмечается, что во избежание путаницы в расчетах по 2-м тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18 и тарифа, который начался с 14.10.18.

Следовательно, цена составляет:

Централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн/1 куб. м.

Централизованное снабжение холодной воды в октябре - 9,543 грн/1 куб. м.

Централизованное отвода горячей воды в октябре - 8,845 грн/1 куб. м.

Перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Для расчетов начиная с ноября 2018 будут применять тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ.

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