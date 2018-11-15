Сегодня, 15 ноября, пробки в Киеве по состоянию на 09:30 достигли 5 баллов. Город сковывают множество ДТП из-за непогоды и ремонтные работы, о чем свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, частично затруднено движение по проспекту Победы. Также очень загруженным является участок в районе станций метро "Нивки", "Святошин", "Житомирская". Масштабная пробка образовалась на мосту Патона. Кроме того, уже "традиционно" из-за ремонтных работ стоят автомобили и в районе станций метро "Славутич", "Позняки" и "Осокорки". Со скоростью всего 3 км/ч двигаются авто и у станции метро "Левобережная". Отметим, что из-за ДТП образовалась пробка на проспекте генерала Ватутина.

Фото: google.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в метро Киева после первого снега и коллапса на дорогах тоже образовались пробки из пассажиров.

Также мы писали о том, что в Киев метеорологическая зима пришла на месяц раньше прошлогодней.