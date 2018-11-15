Правительство королевства Таиланд отменило консульский сбор по прибытию для граждан Украины. Об этом сообщил полномочный посол Украины в королевстве Таиланд Андрей Бешта в Twitter.

"Вниманию украинцев, которые планируют отпуск в Таиланде. Согласно уточненному решению тайского правительства уже с 15 ноября (а не с 1 декабря 2018 как планировалось) украинцы не будут платить консульский сбор в размере около $60 за получение туристической визы по прибытию", - написал Бешта.

Фото: twitter.com

Планировалось, что льготный режим в королевстве будет действовать с 1 декабря до 31 января 2019 года для иностранцев из 21 страны, которые прибывают в Таиланд на 15 дней. Для Украины ввели льготу раньше. По данным Иммиграционного бюро Таиланда, число туристов, получающих визы по прибытии, продолжает снижаться с января 2016 года. Ожидается, что инициатива поможет увеличить турпоток на 30%.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина выдала первую е-визу гражданину Таиланда.

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