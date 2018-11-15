Сегодня, 15 ноября, в пяти областях Украины продолжает идти снег, высота снежного покрова - до 6 сантиметров. Однако, проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

"Сегодня, по состоянию на 06:00 утра, осадки в виде небольшого снега в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях, высота снежного покрова до 6 сантиметров. В западных областях местами небольшой дождь", - уточнили патрульные.

В ночное время, как отмечается, местами возникала гололедица в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях. "Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Состояние покрытия на трассах государственного значения в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях заснеженное. В большинстве западных и северных областей мокрое", - добавили в полиции.

Дорожные предприятия, как сообщается, работают в круглосуточном режиме. "На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Такие погодные условия затрудняют движение и опасны для управления транспортными средствами, поэтому обращаем особое внимание водителей на безопасность дорожного движения во время зимней непогоды и необходимость замены летних шин на зимние", - отметили в правоохранительном ведомстве.

Фото: facebook.com

Добавим, после прихода в Украину антициклона на большей части территории установилась холодная погода, в семи областях вчера падал снег. На дорогах сформировалась гололедица, и за сутки произошло более 1000 ДТП по всей стране.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ждут усиления непогоды, водителям советуют пересесть на автобусы и метро.

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