Снегопад, который обрушился 14 ноября на Киев, внес свои коррективы и в график тренировок сборной Украины перед матчем в Лиге наций УЕФА против Словакии.

Занятие на НСК "Олимпийский" назначенное на 12.00, пришлось перенести на вечер среды, на 17.00.

Работники стадиона с помощью студентов-волонтеров Национального университета физического воспитания и спорта Украины очистили газон от снега, передает пресс-служба ФФУ.

Фото: ffu.ua

Главной неприятностью из стана "желто-синих", стала новость о том, что защитник Василий Кравец не сможет помочь команде в ближайших матчах. Василий Кравец, игрок испанского Луго, сделал на тренировке резкое движение и получил защемление нерва поясничного отдела. По оценке главного врача сборной Украины Артура Глущенко, такое повреждение вывело игрока из строя на 7-10 дней. Поэтому Кравец возвращается в расположение своего клуба, где пройдет курс реабилитации.

А сегодня, 15 ноября, наша команда вылетает в Словакию. На 12.00 назначен рейс из аэропорта Борисполь в Братиславу с последующим переездом в Трнаву.

Игра со словаками в заключительном для Украины матче группового турнира Лиги наций УЕФА состоится завтра, 16 ноября.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Андрей Шевченко ответил на вопросы перед матчами сборной Украины со Словакией и Турцией.