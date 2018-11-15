Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 13 ноября уменьшился до 17,071 млрд куб. м, об этом передает ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. В течение суток из ПХГ Украины отобрано 47,14 млн куб. м газа, тогда как днем ранее - 36,93 млн куб. м. При этом в данных за 13 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 20,19 млн куб. м, из Венгрии - 10,23 млн куб. м, из Польши - 1,62 млн куб. м газа. Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 55%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

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