Количество жертв бушующих в Калифорнии пожаров выросло до 56 человек
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 56 человек, еще 130 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters.
Площадь пожара выросла до 215 кв. миль, огонь уничтожил в штате почти 9 тысяч домов. Около 52 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Во временных убежищах находятся 1,4 тысяч человек.
Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 8 ноября. Президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия. Это самый смертоносный пожар в истории штата.
Ранее "Страна" сообщала, что муж певицы Pink пригрозил расстреливать мародеров на месте.
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